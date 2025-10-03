به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به سالروز رحلت حضرت معصومه (س)، اظهار کرد: جایگاه حضرت فاطمه معصومه (س) بسیار والا بوده و مایه خیر و برکت برای ایران اسلامی هستند.

امام جمعه میاندوآب با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، گفت: امنیت و نظم اجتماعی را مدیون نیرو‌های نظامی و انتظامی هستیم و باید آن را قدر بدانیم.

وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمان‌های مختلف در مورد صف‌آرایی دشمنان در مقابل انقلاب اسلامی، افزود: مقام معظم رهبری زمانی شرایط امروز را شبیه جنگ احزاب عنوان کرده‌اند که تمام بدخواهان عالم و استکبار و استعمار در یک جبهه قرار گرفته و به دشمنی با نظام اسلامی می‌پردازند.

حسن‌زاده تصریح کرد: در صدر اسلام مشرکان با هم متحد شدند و علیه مسلمانان به‌پا خواستند و امروز نیز مشابه همان شرایط همه دشمنان دست به دست هم داده‌اند تا ایستادگی و عزم راسخ این ملت را بشکنند ولی کور خوانده‌اند.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه به برکت نعمت ولایت و رهبری الهی، همه دسیسه‌های دشمنان نقش بر آب می‌شود، تصریح کرد: امروز دشمنان و در رأس آن آمریکای جنایت‌کار و رژیم صهیونیستی خونخوار و کودک‌کش دست به هم داده‌اند ولی پول‌پاشی و تلاش‌های آنها نتوانسته خللی در نظام اسلامی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه مذاکره، صلح ایجاد نمی‌کند و اگر از خود ضعف نشان دهی، دشمن پیش می‌آید، اظهار کرد: عده‌ای حرف از این می‌زنند که نمی‌شود در مقابل آمریکا ایستاد ولی قرآن می‌گوید که باید در مقابل ظالم ایستاد و پیروزی نهایی نیز یا جبهه حق است و طاغوت نابودشدنی است.

حسن‌زاده تصریح کرد: باید با امید و ایمان به خدای متعال، بدون ترس، با اراده قوی و به دور از خودتحقیری در مقابل دشمن ایستاد و این وعده پروردگار متعال است پیروزی نهایی از آن ما است.

امام جمعه میاندوآب افزود: امروز ببینید که بیداری اسلامی در دنیا به‌وجود آمده و در حالی که ۴۷ سال پیش کسی جرأت نداشت در دنیا مرگ بر آمریکا بگوید، امروز در خود آمریکا هم صدای مرگ بر آمریکا به گوش می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه دشمن هیچگاه دست از دشمنی برنخواهد داشت، افزود: دشمنان در طول انقلاب اسلامی دست به توطئه‌های مختلف زده‌اند و این امت اسلامی نیز با اتحاد و همدلی در مقابل آنها ایستادگی کرده و پیروز شده‌اند.

حسن‌زاده با تأکید بر بصیرت و هوشیاری، گفت: پیروزی در سایه مقاومت و صبر است و این عزت و اقتدار را باید حفظ کرد، همانطور که تاکنون حفظ کرده‌ایم.