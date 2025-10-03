حوزه مقاومت بسیج آستان قدس رضوی با برپایی موکب در قم، به زائران بارگاه شریف حضرت معصومه (س)، خدمات ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج آستان قدس رضوی گفت: این موکب متشکل از ۱۵ نفر از کارکنان بسیجی آستان قدس رضوی، با همکاری کانون خادمیاری این آستان و مشارکت مردمی و خیرین برپا شده و در شب و روز ارتحال حضرت معصومه (س) به ارائه خدمات در قم پرداخت.

مجید علوی تبار، محل استقرار این موکب را میدان آستانه قم، ورودی حرم مطهر از باب الرضا (ع) ذکر کرد که با موافقت قائم مقام آستان قدس رضوی برپا شده است.

او از خدمات ارائه شده در این موکب را توزیع هفت هزار پرس غذا در هر وعده غذایی عنوان کرد و افزود: همچنین در این موکب از زائران با شربت، چای، کیک و میوه‌جات پذیرایی شد.

علوی تبار به همکاری سپاه قم در برگزاری این موکب نیز اشاره کرد که در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر انجام شده است.