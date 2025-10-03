پخش زنده
مدرسه ۶ کلاسه شهید کسایی شماره ۳ روستای لیوار پائین بخش یامچی شهرستان مرند مورد بهره برداری قرر گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی این طرح مشارکتی با اعتبار ۹ میلیارد تومان به همّت موسسه خیره ملا باقر لیواری، خانواده شهید حاج محمدحسن کسایی و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اجرا شده است.
فهیمی معاون مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرند در مراسم افتتاح این مدرسه گفت: ارتقای سطح آموزشی در روستاها از اولویت های این اداره است و همه مدارس فرسوده روستایی نوسازی و تجهیز خواهند شد.
وی افزود: امسال ۱۳ طرح مدرسه سازی در حال احداث است که نقش خیران در احداث آنها از اهمیت بالایی برخودار است وبرای این طرحها ۸۰ میلیارد تومان توسط خیران و اداره نوسازی مدارس استان هزینه خواهد شد و بزودی شاهد افتتاح چندین مدرسه در مناطق مختلف محروم روستایی خواهیم بود.
کسایی رئیس مجمع خیران مدرسهساز استان نیز در مراسم افتتاح مدرسه ۶ کلاسه روستای لیوار پائین یامچی به دستاوردهای کلی استان در حوزه مدرسهسازی اشاره کرد و گفت: اداره کل نوسازی مدارس استان برای سومین سال پیاپی رتبه نخست کشوری را در حوزه جذب خیران و اتمام طرحها کسب کرده است.
محمودی فرماندار شهرستان مرند هم در مراسم افتتاح این مدرسه به نقش خیران در مدرسه سازی اشاره کرد و گفت: مشارکت خیران در مدرسه سازی باعث توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق به خصوص روستایی شده است و با توجه به فرسودگی برخی مدارس در مناطق روستایی و شهری مشارکت مردم در بازسازی و نوسازی مدارس باید بیش از پیش گسترش یابد.