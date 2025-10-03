پخش زنده
رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس گفت: بازنگری قانون معادن با هدف تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع بخش معدن در مراحل نهایی قرار دارد و مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیتههای تخصصی، برنامهای ویژه برای تقویت این بخش در دستور کار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی، در بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵) اعلام کرد: بازنگری قانون معادن در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی اجرایی میشود.
وی با اشاره به همکاری نخبگان و فعالان بخش معدن در تدوین این اصلاحات، تأکید کرد: هدف از این بازنگری، تسهیل سرمایهگذاری و حذف موانع پیش روی بخش خصوصی است.
حسنعلی محمدی، همچنین از تشکیل کمیته سرمایهگذاری، تولید و رفع موانع در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد و گفت : با همکاری قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری تلاش میشود مشکلات سرمایهگذاری در همان مراحل اولیه رفع شود تا از طولانی شدن پروندهها جلوگیری شود.
رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس افزود: هدفگذاری شده میانگین رشد سالانه بخش معدن و صنایع معدنی به ۱۳ درصد افزایش یابد که این برنامه در دستور کار مجلس است. همچنین، وی بر اهمیت برگزاری نمایشگاه ماینکس ۲۰۲۵ به عنوان بستری برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و نمایش توانمندیهای معدنی کشور تأکید کرد و خواستار حمایتهای بیشتر از فعالان این حوزه شد.
محمدی در پایان اظهار امیدواری کرد با حمایت جدی متولیان، بخش معدن بیش از پیش در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کند.