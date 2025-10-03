پخش زنده
افشاری، خوشنژادوحسینی۳دختر قمی به اردوی تیمملی هندبال جوانان فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرحله دوم تمرینات آمادهسازی تیم ملی هندبال جوانان دختر کشورمان، برای حضور در رقابتهای آسیایی، در حالی از فردا به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز میشود که زهرا افشاری، تینا خوشنژاد و ریحانه حسینی ۳ هندبالیست قمی حاضر در این مرحله از اردو هستند.
تمرینات آمادهسازی تیمملی هندبال جوانان دختر تا ۱۷ مهرادامه دارد.
ملیپوشان جوان خود را برای حضور در مسابقات آسیایی بحرین آماده میکنند.