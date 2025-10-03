پخش زنده
ائمه جمعه استان یزد در خطبههای امروز خود به موضوعات متنوعی پرداختند؛ از «مکانیسم ماشه» تا «حمله صهیونیستها به ناوگان صمود» و «اهمیت عفاف و حجاب».
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بافق با محکومیت حمله به ناوگان صمود گفت: با اینکه فعالان این ناوگان از خوی ددمنشانه اسرائیل آگاه بودند، باز هم با شجاعت و جسارت به سمت غزه حرکت کردند که این فداکاری ستودنی است.
حجت الاسلام حسینی افزود: هدف اصلی این حرکت، بیدار کردن وجدان جهانی و شکستن سکوتی بود که در برابر جنایات اسرائیل حاکم شده است و موجهای اعتراضی که این روزها در فضای مجازی علیه رژیم صهیونیستی میبینید، نتیجه همین اقدام بزرگ است.
امام جمعه مهریز با بیان اینکه گرانیهای سرسامآور زندگی مردم را دشوار کرده است، تصریح کرد: امروز برخی محتکران و سودجویان با سوءاستفاده از شرایط کشور، کالاهای اساسی را احتکار کرده و خون مردم را میمکند. این افراد زالو صفت باید به اشد مجازات محکوم شوند تا آرامش روانی جامعه حفظ شود.
حجت الاسلام محی الدینی با تأکید بر اجرای قانون عفاف و حجاب خاطرنشان ساخت: اجرای این قانون باید از ادارات و دستگاههای دولتی آغاز شود. سهلانگاری در این زمینه، موجب ترویج بدحجابی و عادیسازی کشف حجاب حتی در شهرهای کوچک شده است که جای نگرانی دارد.
امام جمعه بهاباد توقیف ناوگان صمود توسط رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و این اقدام را نشانهای دیگر از ماهیت ضدانسانی دشمنان اسلام دانست.
حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به هفته نیروی انتظامی، از تلاشهای شبانهروزی مأموران خدوم این نیرو در برقراری نظم و امنیت و خدمترسانی به مردم تقدیر کرد و نیروی انتظامی را یکی از ارکان اصلی حفظ آرامش اجتماعی توصیف کرد.
امام جمعه زارچ بر ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تحریمها تأکید کرد و گفت: قدرتهای سلطهگر هرچند به دنبال فشار روانی و جنگ اقتصادی هستند، اما تجربهی چهار دهه نشان داده ملت ایران با تکیه بر ایمان، اقتصاد مقاومتی و ظرفیتهای داخلی، سربلند و پیروز خواهد بود.
حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به لزوم رسیدگی به مطالبات مردم و استفاده از ظرفیت همسایگان برای خنثیسازی تحریمها، خواستار توجه ویژه مسئولان به تقویت زیرساختهای اقتصادی و اشتغال جوانان شد.
امام جمعه اردکان از اتحاد مقدس به وجود آمده در جنگ ۱۲ روزه یاد کرد و گفت: دشمن همه برنامه ریزی خود را انجام داده بود تا بزرگترین ضربه را به نظام جمهوری اسلامی بزند ولی مردم با آنها همراهی نکردند و به برکت حضور مردم و به برکت پشتوانه ملت، دشمن نه تنها به پیروزی نرسید بلکه آبرویش هم رفت.
حجت الاسلام شاکر ادامه داد: آمریکا به دنبال مذاکره نیست و میخواهد شرایط خود را بر ایران تحمیل کند. ما باید هم از لحاظ هستهای و هم نظامی و هم ساختاری چنان قوی باشیم که دشمن حتی خیال حمله به کشور ما را نداشته باشد.
امام جمعه موقت میبد با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: مکانیسم ماشه آثاری چندانی برای ما ندارد چرا که آمریکا و کشورهای غربی در ۱۰ سال گذشته هرچه توانستهاند تحریمهای سنگین را برعلیه این ملت و کشور به اجرا گذاشتهاند.
حجت الاسلام حسنی با محکومیت تداوم جنایت صهیونیستها بیان داشت: گرچه وجدانهای مردم دنیا بیدارتر شده است، ولی سازمانهای بین المللی همه فلج شدند و رژیم جعلی صهیونی روز به روز محاصره را در باریکه غزه به مردم مظلوم غزه و فلسطین تنگتر میکند و آنها را با شدت گرسنگی و تشنگی از پا درآورده و مجبور به کوچ اجبای میکند.