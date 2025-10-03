برپایی میز ارتباطات مردمی مسئولان شهرستان میاندوآب در کوی تقی آباد
فرماندار شهرستان میاندوآب در راستای دیدار بی واسطه با مردم و تحقق شعار خدمت بی منت، میز خدمت مسئولین شهرستان را با هدف محرومیت زدایی و رسیدگی مستقیم به مشکلات مردم، در جمع اهالی کوی تقی آباد برپا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ امیر تیموری در جمع اهالی کوی تقی آباد گفت:تمام ادارات و مسئولان پاسخگوی مشکلات مردم هستند، هرمسئولی که دغدغه مشکلات مردم را نداشته باشد شایسته مدیر بودن نیست.
وی افزود: مدیران ادارات وعده نابجا ندهند، هر مسئولی در میز خدمت وعدهای میدهدباید عمل نموده و اگر عمل نکند مورد بازخواست قرار میگیرد.
فرماندار میاندوآب تصریح کرد:مردم نگران تامین آب شرب نباشند، تمامی تمهیدات برای تامین آب شرب شهرستان اندیشیده شده است.
تیموری گفت: برای توسعه اقتصادی شهرستان اقدامات ارزندهای شامل: ایجاد شهرک نهال، منطقه گردشگری با جاذبههای توریستی، ساماندهی و احیای منطقه گردشگری نوروزلو و احداث هتل و اقامتگاه در حال انجام است که امیدواریم با حمایت مردم و تلاش دستگاههای اجرایی در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.