نماینده اراک، کمیجان، خنداب با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن امکانات بهداشتی، خواستار بهبود شرایط معیشتی کارکنان حوزه سلامت و توجه ویژه به زیرساخت‌های تشخیصی و درمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه حضور و بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از امکانات بهداشتی درمانی اراک گفت: استان مرکزی به واسطه شرایط جغرافیایی بار درمان استان‌های دیگر را به دوش می‌کشد و بیماران استان‌های مجاور به استان مرکزی می‌آیند لذا انتظار می‌رود تا بودجه حوزه درمان در استان بیش از این میزان باشد.

ابراهیمی درادامه گفت: توجه به توسعه متوازن امکانات بهداشتی و درمانی و بهبود و ترمیم معیشت کارکنان این حوزه از ضرورت هاست.

نماینده مردم اراک،خنداب وکمیجان افزود: توسعه بخش های درمان ویژه، برای خلق ثروت از محل توریسم درمانی و همچنین توسعه امکانات تشخیصی و درمانی باید مورد توجه قرار گیرد.