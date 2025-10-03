پخش زنده
امروز: -
شهردار هفتچشمه دلفان گفت: نشت گاز شهری و انفجار شدید در یکی از منازل مسکونی روستای قاضیخانی دلفان موجب سوختگی چهار نفر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، یونس عسگرپور با اشاره به نشت گاز در یکی از منازل مسکونی روستای قاضیخانی از توابع بخش کاکاوند شهرستان دلفان گفت: بر اثر شدت انفجار یکی از افراد حاضر در منزل از پنجره به بیرون پرتاب شد و به دلیل سوختگی شدید و شکستگی در ناحیه سر هم اکنون در بیمارستان بستری شده است.
وی افزود: سه عضو دیگر این خانواده نیز به علت سوختگی به بیمارستان منتقل شدند.
به گفته عسگرپور در این حادثه، در و پنجره و دیوارهای منزل به طور قابل توجهی تخریب شده است.
گفتنی است؛ در حال حاضر سه مصدوم این حادثه پس از درمان و مداوای اولیه ترخیص شدند و یک نفر همچنان در بیمارستان بستری است.