سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در واکنش به دستگیری صدها فعال صلح در ناوگان صمود، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در واکنش به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در بازداشت صدها تن از فعالان صلح ناوگان «صمود»، بیانیهای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
رژیم نامشروع و اشغالگر قدس، در جدیدترین اقدام جنایتکارانه خود، یک بار دیگر تمامی مرزهای اخلاقی، انسانی و حقوق بینالملل را زیر پا گذاشت. این رژیم با حمله نظامی به ناوگان آزادی غزه که با نام «صمود» عازم منطقه بود، صدها تن از فعالان صلحطلب و متعهد از دهها کشور جهان را به صورت غیرقانونی بازداشت و زندانی کرد.
در میان این زنان و مردان آزاده و شجاع، چهرههای برجسته و شناختهشدهای از جمله آقای نکوسی زوِلِیلی ماندلا، نوه نلسون ماندلا، رهبر فقید و اسطوره مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی، حضور دارند. تنها «جرم» این افراد، سکوت نکردن در برابر نسلکشی وحشیانه و وقیحانهای است که علیه کودکان و زنان بیگناه نوار غزه در جریان است و همچنین بلند کردن فریاد حق برای آزادی واقعی فلسطین از چنگال صهیونیسم بینالملل و حامیان غربی آن.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قاطعانه اعلام میدارد که توقیف کشتیهای حامل کمکهای حیاتی و بشردوستانه برای ساکنان غزه توسط رژیم صهیونیستی، نه تنها یک جنایت خطرناک، بلکه نقض فاحش قوانین بینالمللی است.
بهویژه، توقیف ناوگان «صمود» در آبهای بینالمللی، حکم دیوان بینالمللی دادگستری را که بر لزوم ورود بدون مانع کمکهای بشردوستانه به غزه تأکید دارد، آشکارا نقض کرده و مصداق بارز و روشن دزدی دریایی توسط رژیم اشغالگر قدس محسوب میشود.
دستگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید بازداشت این فعالان حقوق بشر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای نکوسی ماندلا و تمامی دیگر مسافران صلحطلب حاضر در ناوگان آزادی غزه است.
همچنین، از سازمان ملل متحد و به ویژه دبیرکل محترم آن، جناب آقای آنتونیو گوترش، میخواهیم که در برابر این جنایت آشکار سکوت نکرده و با استفاده از تمامی ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی، اقدامات لازم و عاجل را برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی و آزادی هرچه سریعتر فعالان ناوگان «صمود» صورت دهند.