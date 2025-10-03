سفیر ایران در کلمبو از ارسال نامه‌ای از سوی «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران به دولت‌های سریلانکا و مالدیو خبر داد که در آن با هشدار نسبت به تضعیف قوانین بین‌المللی در نتیجه پیروی از تحریم‌های غرب، از این کشور‌ها خواسته شده در برابر این تحریم‌ها مقاومت و درباره آن موضع‌گیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علیرضا دلخوش» سفیر ایران در کلمبو اعلام کرد که «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان سریلانکا و مالدیو از این دو کشور خواسته است با تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و متحدان غربی آن مخالفت کنند.

نشریه رگ‌تک‌تایمز گزارش داد: به گفته سفیر ایران، در این نامه‌ها به نگرانی‌ها درباره امکان تضعیف قوانین بین‌المللی و ایجاد رویه‌های خطرناک برای دیگر کشور‌ها بر اثر این تحریم‌ها اشاره شده است.

این نامه در پی بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی علیه ایران با اجرای «سازوکار ماشه» در ۲۸ سپتامبر منتشر شده است. این تحریم‌ها ذیل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ لغو شده بودند.

سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در پایان ماه اوت درخواست فعالسازی این سازوکار علیه ایران را داده بودند.

ایران اقدام را فاقد مبنای قانونی و حقوقی توصیف کرده است.

عراقچی در پیام خود به سریلانکا و مالدیو تاکید کرد که این مسئله تنها درباره ایران نیست. در نامه‌ها او اشاره شد که امروز ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است، اما بعدا ممکن است شامل جنوب آسیا و آفریقا نیز باشد.

به گفته عراقچی، مقاومت نکردن در برابر تحریم‌ها می‌تواند منجر به ضعیف و ناکارآمد شدن قوانین بین‌المللی شود.

وزیر امور خارجه ایران تحریم‌ها را «چالشی برای اعتبار قوانین جهانی» توصیف کرده و از سریلانکا و مالدیو خواست در برابر فشار کشور‌های غربی ایستادگی و از جایگاه قوانین بین‌المللی دفاع کنند.

او هشدار داد که رفتار با قوانین بین‌المللی به عنوان یک ابزار خطرناک و در بردارنده پیامد‌های طولانی‌مدت برای کشور‌های جهان است.

عراقچی در نامه‌های خود به این دو کشور با تاکید بر اینکه وضعیت آزمونی برای قوانین جهانی و بی‌طرفی قوانین بین‌المللی است، از آنها خواست در برابر فشار‌های غرب ایستادگی و موضع‌گیری کنند.

او همچنین هشدار داد که نادیده گرفتن این فرصت می‌تواند به تضعیف قوانین بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها از سوی کشور‌های قدرتمند بدون پاسخگویی آنها شود.

در این نامه‌ها اشاره شده است که کشور‌های کوچکتر می‌توانند نقش مهمی در دفاع از بی‌طرفی بین‌المللی و جلوگیری از اقدام بدون پیامد کشور‌های قدرتمند داشته باشد.

سفیر ایران در کلمبو در این راستا بیان کرد که حمایت از موضع ایران تنها کمک به یک کشور نیست، بلکه موضوع حفاظت از اعتبار بین‌المللی است.