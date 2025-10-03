جشنوارههای سنتی، پلی برای همگرایی فرهنگی ایران و عراق
استانداران ایلام و میسان عراق، با حضور در جشنواره نان، سنت و طعم در قلعه تاریخی والی، از آیینهای سنتی، و جلوههای بومی استان، بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ استانداران ایلام و میسان عراق و جمعی از مسئولان، با حضور در جشنواره «نان، سنت، طعم» در قلعه والی ایلام، ضمن بازدید از آیینهای بومی و غرفههای محلی، این رویداد را اقدامی مهم در مسیر گسترش تعاملات مردمی، فرهنگی و گردشگری میان دو کشور توصیف کردند.
در جریان این بازدید، میهمانان عراقی با حضور در غرفههای متنوع جشنواره، از نزدیک با آیینهای سنتی پخت نان، غذاهای محلی و جلوههای اصیل فرهنگ بومی استان ایلام آشنا شدند.
«احمد کرمی» استاندار ایلام در این بازدید با اشاره به اینکه آماده برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در استان میسان عراق هستیم گفت: تاکنون دو نمایشگاه در استان های واسط و سلیمانیه عراق برپا کرده ایم، با توجه به گذر جدیدی که بین استان ایلام و میسان در مرز چیلات و علی الغربی باز شده است آمادگی برپایی نمایشگاه را در استان میسان خواهیم داشت.
«حبیب ظاهرالفرطوسی» استاندار میسان عراق در این برنامه با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد فرهنگی، عنوان کرد: جشنوارههایی از این دست نهتنها بستری برای معرفی فرهنگ و میراث مشترک ایران و عراق فراهم میکند، بلکه میتواند زمینهساز رونق گردشگری، تبادلات فرهنگی و تقویت روابط اقتصادی میان دو ملت باشد.
وی افزود: ایلام با ظرفیتهای غنی تاریخی، فرهنگی و گردشگری خود، فرصت بیبدیلی برای معرفی به گردشگران خارجی دارد و چنین برنامههایی نقش تعیینکنندهای در ارتقای جایگاه فرهنگی آن خواهد داشت.
استانداران ایلام و میسان عراق و هیئت همراه در ادامه سفر خود از موزه مردمشناسی ایلام نیز بازدید کرده و با آثار ارزشمند تاریخی، صنایعدستی و میراثفرهنگی متنوع این استان آشنا شدند.
استان ایلام تاکنون بیش از ۸۶۰ اثر تاریخی، طبیعی و ناملموس را در فهرست آثار ملی به ثبت رسانده و با دارا بودن ۱۴ منطقه گردشگری و ۶ روستای هدف، به یکی از قطبهای نوظهور گردشگری کشور تبدیل شده است.