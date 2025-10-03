به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با جنوبی شدن جریانات هوا، در طی روز‌های آتی شاهد روند افزایشی محسوس دما‌های بیشینه در اغلب نقاط استان خواهیم بود و پیش بینی می‌شود دما‌های بیشینه استان طی امروز و فردا بطور میانگین حدود ۵ درجه سلسیوس افزایش داشته باشند.

با توجه به الگوی دمایی تصویر فوق، پیش بینی می‌کنیم دمای بیشینه مرکز استان آذربایجان غربی (ارومیه) طی فردا به ۲۵ و پس فردا به ۲۷ درجه سلسیوس افزایش یابد.