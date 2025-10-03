پخش زنده
امروز: -
با حضور رئیس فدارسیون ورزشهای همگانی، مجمع عمومی سالیانه این ورزش در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان گفت: در این مجمع ضمن تشریح طرحهای ملی فدارسیون در خصوص برنامههای گام ایران، سامانه ماوا، مرکز ورزشهای ایستگاهی، پیاده روی خانوادگی و تجمعات ورزشی بحث و تصمیم گیری شد.
صحتمند افزود: برنامههای مختلفی از جمله زندگی به توان سلامتی و انواع جشنوارههای فرهنگی ورزشی در مناسبتهای مختلف را برای شش ماهه پایان امسال تدارک دیدهایم.