به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان گفت: در این مجمع ضمن تشریح طرح‌های ملی فدارسیون در خصوص برنامه‌های گام ایران، سامانه ماوا، مرکز ورزش‌های ایستگاهی، پیاده روی خانوادگی و تجمعات ورزشی بحث و تصمیم گیری شد.

صحت‌مند افزود: برنامه‌های مختلفی از جمله زندگی به توان سلامتی و انواع جشنواره‌های فرهنگی ورزشی در مناسبت‌های مختلف را برای شش ماهه پایان امسال تدارک دیده‌ایم.