عملیات رفع خرابی خط فیبر نوری روستای مرزی «دولتو» در شهرستان سردشت، با تلاش بی‌وقفه اکیپ‌های مخابراتی این شهرستان به پایان رسید و ارتباطات این منطقه مجدداً برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عملیات رفع خرابی در خط فیبر نوری روستای «دولتو» از توابع شهرستان سردشت که در منطقه‌ای صفرمرزی واقع شده است، به طور کامل رفع شد.

‌

این عملیات تخصصی که در تاریخ سه‌شنبه، نهم مهرماه انجام شد، توسط اکیپ فیبر نوری شهرستان سردشت و با موفقیت به اتمام رسید تا خدمات ارتباطی برای ساکنان این روستای مرزی بار دیگر برقرار شود.