به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کارن یحیایی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : با پیگیری این دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تیم فوق‌تخصصی از برجسته‌ترین جراحان کشور از مراکز درمانی تهران به بیمارستان کوثر سمنان اعزام شدند و اعمال جراحی پیچیده ترمیم لگن و فک و صورت را برای دو مصدوم حادثه تصادف اتوبوس دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه با یک دستگاه تریلی در جاده سمنان - سرخه را انجام دادند .

تیم تخصصی اعزامی از تهران متشکل از دکتر شاهین طالبی (فلوشیپ فوق تخصصی جراحی لگن) ، دکتر محسن آرین‌نیک (متخصص بیهوشی)، دکتر احمدرضا احمدی آبدشتی (متخصص ارتوپدی) ، دکتر سعید نودهی (متخصص ارتوپدی) ، دکتر سلیم خورشیدی (فوق تخصص جراح عروق) و مهدی باغستانی و علی جوکار (کارشناسان اتاق عمل) بودند.

از سمنان نیز تیم تخصصی بیمارستان کوثر سمنان شامل دکتر محمد هاشمیان متخصص ارتوپدی ، دکتر رضا احمدی‌فر (متخصص جراحی فک و صورت) ، دکتر پرتویان (متخصص بیهوشی) ، دکتر علی اکبر همتی (متخصص بیهوشی ) ، آقایان بختیاری، کاوه و صالح‌آبادی و خانم رستمی (کارشناسان اتاق عمل) و آقای مرتضی و خانم ها علیزاده و بقاء (کارشناسان هوشبری) تیم پزشکان تهران را در این اعمال جراحی همراهی کردند.

دکتر حسین‌زاده، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : در حال حاضر از مجموع ۱۲ مصدوم انی حادثه ، ۸ نفر ترخیص شدند و ۴ نفر در بیمارستان روند درمان را طی می کنند.

صبح روز هشتم مهر ماه تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت. متوفیان خانم ها نرگس فتحی نژاد ۲۰ ساله و سیده زینب شعنی ۲۵ ساله هستند که در دم جان باختند .

با بررسی کارشناسان تصادفات و جمع بندی شواهد و قرائن ، علت این حادثه عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده اتوبوس و عدم رعایت نکات ایمنی هنگام توقف از طرف تریلی اعلام شد.