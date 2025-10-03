پخش زنده
امروز: -
امام جمعه سنندج گفت: سکوت مدعیان حقوق بشراز جمله سازمان ملل در برابرظلم جهانی قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبههای نماز جمعه این شهر با اشاره به تعدی ظالمانه صهیونیسم به ساکنان کشورهای مسلمان گفت: کشورهای مدعی حقوق بشر در دنیای امروز در برابر ظلمها و کودک کشیهای سکوت اختیار کردهاند.
وی به توقف کاروان صمود که برای یاری رساندن به کودکان غزه بر عرصه کشتی ایستاده بودند اشاره کرد و گفت: رژیم کودک کش صهیونی با توقیف این کاروان ثابت کرد که جنایتش حد و مرزی ندارد و تنها هدفش نسل کشی و جنایت است.
امام جمعه سنندج درادامه با تبریک آغاز هفته نیرو انتظامی، بر اهمیت وجود امنیت به عنوان یکی از مولفههای اساسی در ایجاد توسعه و عمران در جامعه تاکید کرد.
ماموستا رستمی به موضوع اجرای تحریمها بر کشورمان هم گریزی زد و گفت: استفاده از ظرفیتهای کشور و مدیریت داخلی تنها راهکار مقابله با تحریمهای دشمنان است.
وی نسبت به تأثیرافزایش نرخ دلار بر قیمت کالاهای اساسی نیز انتقاد کرد گفت: باید با نظارت صحیح جلوی سوء استفادههای اقتصادی را گرفت.