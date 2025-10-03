پخش زنده
امروز: -
تور گردشگری ویژه "مادر و کودک" در زنجان به مناسبت هفته گردشگری و با محوریت آشنایی کودکان با تاریخ و فرهنگ استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون گردشگری استان زنجان گفت : این رویداد فرهنگی-گردشگری با همکاری مشترک معاونت گردشگری استان و انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان زنجان اجرا شد.
داود آبیان افزود : هدف اصلی و محوری این برنامه، ایجاد یک تجربه آموزشی و تفریحی همزمان برای مادران و فرزندانشان بود تا کودکان به صورت عملی و جذاب با تاریخ غنی، فرهنگ اصیل، و جاذبههای گردشگری برجسته استان زنجان آشنا شوند.
وی گفت: این تور به منظور تقویت پیوندهای خانوادگی در بستر گردشگری فرهنگی برگزار شد استفاده از مکانهایی مانند رختشویخانه، به کودکان کمک میکند تا درک کنند که تاریخ فقط در کتابها نیست، بلکه در ساختارها و فضاهای زندگی روزمره نیز جاری است.
معاون گردشگری زنجان افزود: این بازدید فراتر از یک نمایش ساده بود؛ بازدیدکنندگان از طریق شنیدن داستانها و دیدن ابزارهای قدیمی، توانستند یک درک حسی از تحولات اجتماعی به دست آورند.
آبیان گفت: هدف اصلی ما صرفاً یک روز تفریح نیست؛ بلکه ما در حال سرمایهگذاری بر روی نسل آینده هستیم. اگر کودکان ما از امروز با جذابیتهای تاریخی و فرهنگی استان خود بیگانه باشند، در آینده هیچ انگیزهای برای حفاظت از آنها نخواهند داشت.
وی افزود: توسعه گردشگری پایدار مستلزم آموزش فعال از سنین پایین بوده و این تور مادر و کودک، نمونهای موفق از تلفیق آموزش، خانواده و گردشگری بود.
معاون گردشگری گفت : این تورها با محوریتهای مختلف (مانند گردشگری خوراک، یا طبیعتگردی خانوادگی) در ماههای آتی نیز ادامه خواهد داشت تا گردشگری در زنجان به یک فعالیت فراگیر و مستمر تبدیل شود.