مرحله ششم مسابقات آزاد اهداف پروازی ایران با قهرمانی دادگر و بیرانوند به ترتیب در اسکیت و تراپ به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین مرحله مسابقات آزاد اهداف پروازی ایران از ۹ تا ۱۱ مهر ماه در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که در پایان دور مقدماتی ماده اسکیت، عبدالقادیر شیر محمدی از گلستان، امیر محمد دادگر از تهران، مرتضی یحیی پور از مازندران، سعیده فتحی از تهران، علی خیاطان و برنا خیاطان از اصفهان راهی فینال شدند.

در فینال این رقابت‌ها امیرمحمد دادگر در جایگاه نخست ایستاد، عبدالقادیر شیرمحمدی در جایگاه دوم قرار گرفت و برنا خیاطان بر سکوی سوم ایستاد.

گفتنی است برنا خیاطان نخستین نوجوان در ماده اسکیت است که در رده سنی بزرگسالان بر روی سکو قرار می‌گیرد. سعیده فتحی نیز در این رقابت‌ها چهارم شد. این عنوان برای نخستین بار در اسکیت بانوان کسب شده است.

همچنین در پایان دور مقدماتی تراپ محمد بیرانوند از لرستان، امیر محمدیان از کهکیلویه و بویراحمد، رضا مصطفی پور از مازندران، محمد حسین پرورش‌نیا از اصفهان، بابک یگانه از تهران و محمد مجید اقبالیان از تهران راهی فینال شدند.

در فینال این رقابت‌ها محمد بیرانوند از لرستان بر سکوی نخست ایستاد، محمد مجید اقبالیان از تهران دوم شد و رضا مصطفی پور از مازندران در جایگاه سوم قرار گرفت.