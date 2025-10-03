به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفتمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (جمعه)، علی‌اصغر جوانمردی ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب وزنه کلاس F۳۵ به مصاف حریفان خود رفت و رکورد‌های ۱۶.۲۴ متر، ۱۵.۷۵ متر، ۱۵.۱۴ متر، ۱۵.۶۵ متر، ۱۷.۱۷ متر و ۱۵.۸۷ متر پرتاب کرد و با بهترین عملکرد خود ۱۷.۱۷ متر موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان شد.

در این ماده نمایندگانی از آرژانتین و چین به ترتیب دوم و سوم شدند.

بدین ترتیب تعداد مدال‌های کاروان کشورمان به ۱۰ عدد رسید که شامل ۵ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند و علی اصغر جوانمردی، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و سه برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی کسب کرده است.