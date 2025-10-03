پخش زنده
وزیر ورزش و جوانان گفت که در جریان مسائل مربوط به درخواست اعضای فدراسیون فوتبال برای سفر به آمریکا قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی در پاسخ به این پرسش که ۹ نفر از فدراسیون فوتبال درخواست ویزا برای حضور در آمریکا را داشتهاند، گفت: در جریان این موضوع هستم و با آقای تاج هم صحبت کردهام. مشخص نیست دولت آمریکا به چند نفر از اعضا و مدیران فدراسیون فوتبال ویزا بدهد. قطعا دوستان فدراسیون به طور خلاصه (تعداد کمتر) در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا حضور پیدا خواهند کرد.
پیشتر نیز امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره رد درخواست ویزای نمایندگان ایران برای حضور در قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفته بود: روند صدور روادید مربوط برای حضور در مراسم قرعه کشی و کارگاههای آموزشی فیفا همچنان ادامه دارد. احتمالا ممکن است تا دو هفته دیگر تغییراتی در بحث اولیهای که اعلام شده به وجود بیاید. این فرآیند حداکثر تا پایان آبان ماه قطعی میشود، چون دو رویداد خیلی مهم در راه است؛ ابتدا قرعه کشی و سپس کارگاههای آموزشی که در اسفندماه با حضور سرمربی تیم ملی، مدیر تیم، مدیر رسانه و امور بین الملل و تشریفات صورت میگیرد. مدارک در حال ارسال است و پروسه ارسال جریان دارد و تا شنبه، تمام مدارک ارسال میشود. این پروسه اولیه است.»
قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ روز ۱۴ آذر در واشینگتن برگزار خواهد شد. این مسابقات خرداد سال ۱۴۰۵ به میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک به انجام خواهد رسید.