به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه دهدشت با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) توسط اروپایی‌ها به سرکردگی آمریکا، گفت: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، دشمن اهل نیرنگ است و به عهد خود وفا ندارد و این اتفاق مشخص کرد که هم خلاف واقع درباره نبود وجود اسنپ‌بک گفته شده و هم از شروط رهبری عدول شده است.

حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر با بیان اینکه برخی ساده‌لوحانه به امضای دشمن اعتماد کردند، افزود: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند برجام خسارت محض بود، امروز بر همگان آشکار شد که نتیجه ۱۰ سال مذاکرات، این خروجی بود که دشمن برای ما به وجود آورد و حالا با وقاحت اعلام می‌کنند که باید به ۱۰ سال پیش بازگردیم.

وحدانی‌فر شروط چهارگانه آمریکا برای فعال نشدن مکانیزم ماشه را مصداق عینی توهین به ملت ایران دانست و گفت: این شروط شامل تعطیلی کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم، محدودیت در برنامه موشک‌های دوربرد، پایان هرگونه حمایت از گروه‌های مقاومت و گفتگوی مستقیم و بدون واسطه با آمریکا است.

وی با بیان اینکه هیچ ایرانی با غیرت به خودش اجازه نمی‌دهد که پای این تعهد برود و سلاح دفاعی خود را از بین ببرد و خود را بی‌دفاع سازد، اضافه کرد: هدف دشمن از این شروط چهارگانه این است که ایران را مانند برخی کشور‌های منطقه و لیبی و سوریه، خلع سلاح کند.

حجت‌الاسلام وحدانی‌فر تأکید کرد: دوران اعتماد به غرب به سر آمده است و اگر جنگی بنا باشد صورت گیرد، توان جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت برای محو دائمی رژیم صهیونیستی به کار گرفته خواهد شد ..

امام جمعه دهدشت در ادامه، نسبت به شنیده‌ها درباره تصمیم دولت برای انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: استدلال پشتوانه فکری این موضوع مشخص نیست، اما ایران جامعه‌ای سنتی و عشایری است اگر سازمان امور عشایر منحل شود و زیرمجموعه سازمان‌های دیگر قرار بگیرد، فرهنگ عشایر و امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد.

حجت‌الاسلام وحدانی‌فر افزود: عشایر قشر مولد و بی‌ توقع جامعه از جامعه است که بدون دریافت حقوق کارمندی یا کارگری، امنیت و غذای کشور را تأمین و زندگی خود را مدیریت می‌کند.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص مجمع نمایندگان استان خواست تا به این مسئله مهم ورود کنند و تأکید کرد: به‌جای فکر به انحلال، باید سازمان امور عشایر تقویت شود و این درحالی‌ست که بسیاری از سازمان‌های بدون خروجی در کشور وجود دارند که می‌توان آنها را ادغام کرد.

خطیب نماز جمعه دهدشت، با اشاره به فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، امنیت را زیرساخت همه ابعاد زندگی و مهم‌تر از نان شب برای یک جامعه دانست و افزود: نیروی انتظامی ما یک نیروی مردمی است و جدایی از مردم نیست، لذا باوجود تلاش‌های دشمن برای ایجاد تقابل میان مردم و پلیس، در این سال‌ها موفق نشده‌اند و پلیس همواره در کنار مردم بوده است.