کلنگزنی احداث پل سه دهانه در روستای گوهران خوی
با حضور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، عملیات اجرایی احداث پل سه دهانه در روستای گوهران شهرستان خوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در این مراسم که با حضور عادل نجفزاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، کلنگ احداث این پل به زمین زده شد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در این آیین با قدردانی از اقدامات ادارهکل راهداری در رفع موانع توسعهای راههای منطقه، از تداوم نهضت راهسازی در شهرستان خوی و محورهای مواصلاتی آن خبر داد. وی همچنین بر جدیت ادارهکل راهداری در ایجاد بستر مناسب برای تردد ایمن در شریانهای اصلی و فرعی منطقه تأکید کرد.
پروژه احداث پل سه دهانه ۷ متری گوهران با اعتبار ۱۹۸ میلیارد ریال و در مدت زمان ۱۲ ماه اجرا خواهد شد.