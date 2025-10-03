با حضور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، عملیات اجرایی احداث پل سه دهانه در روستای گوهران شهرستان خوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم که با حضور عادل نجف‌زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، کلنگ احداث این پل به زمین زده شد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در این آیین با قدردانی از اقدامات اداره‌کل راهداری در رفع موانع توسعه‌ای راه‌های منطقه، از تداوم نهضت راه‌سازی در شهرستان خوی و محور‌های مواصلاتی آن خبر داد. وی همچنین بر جدیت اداره‌کل راهداری در ایجاد بستر مناسب برای تردد ایمن در شریان‌های اصلی و فرعی منطقه تأکید کرد.

پروژه احداث پل سه دهانه ۷ متری گوهران با اعتبار ۱۹۸ میلیارد ریال و در مدت زمان ۱۲ ماه اجرا خواهد شد.