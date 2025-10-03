به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی‌های هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران امروز تیم گهر زمین سیرجان با نتیجه ۷ به ۳ در زمین شهرداری ساوه به برتری رسید و در مکان سوم جدول ۲۰ امتیازی شد؛ پالایشگاه امام خمینی شازند در اراک برابر پالایش نفت بندرعباس به تساوی ۲ - ۲ رسید و جواد الائمه شهرکرد ۲ به ۶ نتیجه را به میهمانش بهشتی سازه گرگان واگذار کرد.

بازی‌های این هفته فردا شنبه ۱۲ مهرماه با دیدار فولاد زرند ایرانیان با عرشیا شهرقدس و پردیس قزوین با پالایش نفت اصفهان پیگیری می‌شود.