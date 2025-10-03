پخش زنده
در مراسمی با حضور فرماندار سقز و جمعی از هنرمندان از پوستر سومین جشنواره منطقهای تئاتر آیینی سنتی و هنرهای نمایشی زیویه سقز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، "امیر زارع زاده" دبیر این جشنواره گفت: تعداد ۱۰۳ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد، که پس از بررسی هیات بازبین ۱۳ اثر به بخش نمایشی، ۲ اثر به بخش نمایشهای ایرانی، ۵ اثر به بخش نمایشهای خیابانی و دو اثر از اقلیم کردستان عراق به این جشنواره راه یافتند که در ۴ روز با هم به رقابت میپردازند.
وی در ادامه گفت: این جشنواره ۱۶ الی ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ در شهر سقز برگزار میشود که با توجه به استقبال شهرهای همجوار، بخشی از کارها در شهر سنته، شهر صاحب و شهر بانه اجرا خواهند شد که تا کنون چنین اتفاقی در هیچ جشنوارهای روی نداده و این نمادی از همدلی مردم و مسئولین است که به کارهای نمایشی علاقمند هستند.