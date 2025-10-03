پخش زنده
تجمع مردمی علیه جنایتهای مردمی اسرائیل کودک کش در غزه در شهرستان پلدشت برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مردم همیشه در صحنه شهرستان مرزی پلدشت امروز ظهر بعداز اقامه نماز وحدت آفرین جمعه با تجمع در مسجد جامع جنایتهای رژیم غاصب صیونیستی را در غزه و حمله به کشتیهای بشر دوستانه کشورهای جهان را محکوم کردند.
شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا جنایتهای آنها را در غزه و فلسطین و محاصره کشتیهای بشر دوستانه را نحکوم کرده و بر بیداری سر دمداران عربی و محکوم کردن جنایت این رژیم منحوس تاکید کردند.