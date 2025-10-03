به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در یادواره سردار شهید ناصر جام شهریاری فرمانده گردان امام سجاد (ع) و شهدای روستای امامزاده اسماعیل شهرستان کهک که با حضور خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران، مسئولین و مردم شهید پرور شهرستان کهک برگزار شد نماینده مردم استان قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روحیه مقاومت و شهادت طلبی نیرو‌های انقلابی گفت:اگر روحیه شهادت طلبی در مردم ایران نبود ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه پیروز نمی‌شدیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش افزود: امروز نیز تنها راه در برابر دشمن مقاومت و پایداری با روحیه شهادت طلبی است.

درپایان این مراسم از تعدادی از خانواده‌های شهدا و فعالان فرهنگی روستا تجلیل شد.