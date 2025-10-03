به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه چرام در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به سالروز عملیات طوفان‌الاقصی در ۷ اکتبر، ۱۵ مهر ماه گفت: این عملیات بی‌سابقه حماس، هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در هم شکست و مسئله فلسطین را دوباره در مرکز کانون توجهات جهانی قرار داد.

حجت‌الاسلام سید نوراله افشار به نقش کاروان دریایی صمود برای شکست محاصره غزه و کمک رسانی به مردم مظلوم این شهر افزود: درحالی‌که حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم‌صهیونیستی به سیاست سرکوب و محاصره غزه مشروعیت می‌بخشند، ناوگان جهانی «صمود» به سمت قلب غزه در حرکت است.

حجت‌الاسلام افشار اضافه کرد: این کاروان دریایی متشکل از ده‌ها کشتی با صد‌ها فعال حقوق بشر و آزادی‌خواه از ۴۴ کشور جهان، با هدف شکستن محاصره ظالمانه غزه و رساندن کمک‌های ضروری به مردم آن گامی مهم برای بیداری وجدان‌های جهانی برداشته است.

وی با بیان اینکه صمود یعنی ایستادگی و تسلیم نشدن و همانند درختی که در برابر طوفان خم می‌شود، اما هرگز نمی‌شکند، ادامه داد: کاروان‌های صمود نیز امروز پیام امید، وحدت و انسانیت به مردم غزه رسانده و نشان داده‌اند که ظلم پایدار نیست.

امام جمعه چرام در ادامه با تقدیر از استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به‌خاطر سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به استان و شهرستان‌های کهگیلویه و چرام گفت: امیدواریم این حضور منشأ رفع محرومیت از شهرستان چرام باشد.

حجت‌الاسلام افشار با اشاره به مشکلات معیشتی مردم افزود: اولویت اصلی مسئولان باید کنترل تورم، مهار گرانی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رفع موانع تولید باشد.

وی با گرامیداشت روز نیروی انتظامی، از خدمات ارزشمند این مجموعه قدردانی کرد و گفت: امنیت امروز جامعه مرهون شجاعت و فداکاری نیرو‌های مقتدر انتظامی است و مردم شهرستان چرام قدردان زحمات فرماندهی، عقیدتی، حفاظت و سایر اعضای نیروی انتظامی هستند.

حجت‌الاسلام افشار در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشار به جایگاه والای حضرت معصومه (س) و فرهنگ زیارت به‌عنوان یکی از نشانه‌های متقین، افزود: شهر قم مرکز شیعیان است و زیارت این بانوی بزرگوار، افتخاری برای شیعیان محسوب می‌شود.