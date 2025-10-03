پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان در آستانه هفته فراجا پیش از خطبههای نماز جمعه دستاوردها و برنامههای این سازمان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار امجدیان گفت:حفظ امنیت، ایجاد آرامش و حفاظت از تمامیت ارضی وظیفه فراجاست و گواه آن تقدیم ۴۷ شهید از ابتدای سال تاکنون است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای جدید در فراجا برای مبارزه با سوداگران مرگ گفت:۵۷ درصد افزایش کشفیات در سطح استان ما نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم.
فرمانده انتظامی استان گفت:در حوزه تماس با فوریتهای پلیس ۱۱۰ هم بیش از ۳۶۴ هزار مورد تماس ثبت شده است.