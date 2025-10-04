پخش زنده
معاون گردشگری استان زنجان، از برگزاری تور گردشگری ویژه "مادر و کودک" به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛داود آبیان گفت: این رویداد فرهنگی-گردشگری با همکاری مشترک معاونت گردشگری استان و انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان زنجان اجرا شد.
معاون گردشگری استان زنجان افزود:هدف اصلی و محوری این برنامه، ایجاد یک تجربه آموزشی و تفریحی همزمان برای مادران و فرزندانشان بود تا کودکان به صورت عملی و جذاب با تاریخ غنی، فرهنگ اصیل، و جاذبههای گردشگری برجسته استان زنجان آشنا شوند.
وی گفت: این تور به منظور تقویت پیوندهای خانوادگی در بستر گردشگری فرهنگی است. استفاده از مکانهایی مانند رختشویخانه، به کودکان کمک میکند تا درک کنند که تاریخ فقط در کتابها نیست، بلکه در ساختارها و فضاهای زندگی روزمره نیز جاری است.
آبیان گفت: این بازدید فراتر از یک نمایش ساده بود؛ بازدیدکنندگان از طریق شنیدن داستانها و دیدن ابزارهای قدیمی، توانستند یک درک حسی از تحولات اجتماعی به دست آورند.
معاون گردشگری گفت: هدف اصلی ما صرفاً یک روز تفریح نیست؛ بلکه ما در حال سرمایهگذاری بر روی نسل آینده هستیم. اگر کودکان ما از امروز با جذابیتهای تاریخی و فرهنگی استان خود بیگانه باشند، در آینده هیچ انگیزهای برای حفاظت از آنها نخواهند داشت.
وی افزود: توسعه گردشگری پایدار مستلزم آموزش فعال از سنین پایین است و این تور مادر و کودک نمونهای موفق از تلفیق آموزش، خانواده و گردشگری بوده است.
معاون گردشگری اعلام کرد: که این تورها با محوریتهای مختلف (مانند گردشگری خوراک، یا طبیعتگردی خانوادگی) در ماههای آتی نیز ادامه خواهد یافت تا گردشگری در زنجان به یک فعالیت فراگیر و مستمر تبدیل شود.