به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مشترک مسئولان آموزش و پرورش استان با مسئولان سپاه الغدیر به‌منظور هماهنگی و بررسی جزئیات برگزاری اردو‌های راهیان نور برگزار شد.

در این نشست تأکید شد که اردو‌های راهیان نور استان یزد در سال تحصیلی جاری با حضور بیش از پنج‌هزار دانش‌آموز و هزار و ۹۰۰ فرهنگی برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این نشست با تقدیر از تعامل و همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: برنامه‌های فرهنگی و تربیتی باید متنوع، اثربخش و دانش‌آموزمحور طراحی و اجرا شوند.

علی دهقان بهاء آبادی با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت اردو‌های راهیان نور افزود: برای هرچه بهتر برگزار شدن این اردو‌ها از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی، صاحب‌نظران و افراد دارای ایده استفاده خواهد شد و همچنین کادر آموزش‌دیده و آشنا با نیاز‌ها و علایق دانش‌آموزان به‌کار گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد آموزش و پرورش در اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، مشارکت فعال دانش‌آموزان است و تلاش می‌شود اردو‌های راهیان نور امسال با کیفیتی درخور شأن فرهنگیان و دانش‌آموزان یزدی برگزار شود.