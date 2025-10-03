پخش زنده
مدیرعامل هلالاحمر لرستان از وقوع حادثه بالگرد هلالاحمر حین عملیات امدادونجات در ارتفاعات اشترانکوه لرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی محمدی گفت: بر اساس گزارشهای اولیه عصر امروز ۱۱ مهرماه، بالگرد جمعیت هلالاحمر که برای عملیات امدادونجات به ارتفاعات اشترانکوه لرستان اعزام شده بود دچار حادثه شد.
وی افزود: این بالگرد برای عملیات جستوجو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاع ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود و در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار حادثه شده و ۸ سرنشین شامل کادر پروازی و امدادگران هلالاحمر داشته است.
محمدی گفت: در حال حاضر ٦ تیم عملیاتی از لرستان به منطقه اعزام شدهاند و در حال بررسی حادثه احتمالی هستند.