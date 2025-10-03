پخش زنده
رئیسجمهور آمریکا به حماس تا عصر یکشنبه (به وقت واشنگتن) مهلت داد تا با طرح پیشنهادیاش درباره غزه موافقت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ امروز در پیامی، به حماس مهلت داد تا به توافقی درباره طرح او برای آینده غزه دست یابد و آن را آخرین فرصت این جنبش توصیف کرد.
وی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت:غز «باید با حماس تا عصر یکشنبه ساعت شش بعدازظهر به وقت واشنگتن (ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد دوشنبه به وقت تهران)، توافقی به دست آید».
ترامپ سپس با این ادعا که همه کشورها با طرح او موافقت کردهاند، گفت: «اگر این توافق که آخرین مهلت است، حاصل نشود، تمام جهنم، جوری که هیچ کس تاکنون ندیده، بر سر حماس فرود خواهد آمد.
صلح در خاورمیانه به هر طریقی محقق خواهد شد».ترامپ سهشنبه گفته بود که به حماس سه تا چهار روز فرصت میدهد تا طرح ۲۰ بندی را بپذیرد؛ طرحی که خواستار خلع سلاح این گروه است، موضوعی که حماس رد کرده است.
این طرح شامل برقراری فوری آتشبس، تبادل تمام اسرای در دست حماس با زندانیان فلسطینی، عقبنشینی مرحلهای اسرائیل از غزه، خلع سلاح حماس و تشکیل یک دولت انتقالی تحت رهبری یک نهاد بینالمللی است.
ترامپ دی سال گذشته هم تهدید کرده بود که در صورت آزاد نشدن اسرای در دست حماس تا زمان مراسم تحلیفش، «در خاورمیانه جهنم به پا خواهد شد».