تیم فوتبال بانوان پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر با تساوی مقابل پالایش گاز ایلام متوقف شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.
در ورزشگاه شهید کاظمی تهران پرسپولیس میزبان پالایش گاز ایلام بود که این مسابقه در پایان با تساوی یک به یک پایان یافت.
ایلامیها همان دقایق ابتدایی نیمه اول به گل رسیدند، اما در اواخر نیمه دوم، سمیه خرمی با اشتباه دروازه بان پالایش، گل مساوی تیمش را در دقیقه ۸۵ به ثمر رساند.
این مسابقه با اعتراض زیاد تیمها به داور همراه بود به طوریکه مربی تیم پالایش در نیمه دوم با کارت قرمز داور از زمین مسابقه اخراج شد.
در سایر دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر خاتون بم با نتیجه پر گل هشت بر یک مقابل فرا ایستاتیس کران البرز به برتری رسید، آوای تهران ۲ بر صفر مقابل ایستای البرز شکست خورد و سپاهان در اصفهان ۲ بر صفر یاسام کردستان را برد.
فردا هم ملوان بندرانزلی مقابل گل گهر سیرجان قرار می گیرد.