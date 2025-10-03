در ۶ ماهه نخست سال جاری کارخانجات شرکت معدنی و صنعتی گل گهردر تولید سنگ آهن و فروش محصولات تولیدی رکورد زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به گفته حسین شاهمردای معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان در ۶ ماهه نخست امسال این شرکت توانست با افزایش ۶۸ درصدی مبلغ فروش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته عملکرد خیره کننده ای در بین شرکت های فعال در زنجیره سنگ آهن و فولاد کشور به نمایش بگذارد.

وی افزود : شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، افزایش ۸ درصدی حجم فروش گندله و افزایش ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تنی فروش کنسانتره نسبت به سال قبل را می توان از دلایل افزایش ۶۸ درصدی مبلغ فروش عنوان کرد.

شاهمرادی عنوان کرد : علاوه بر بالا رفتن حجم و مبلغ فروش محصولات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، تولید محصولات شرکت گل گهر نظیر گندله و کنسانتره نیز در کل با افزایش ۸ درصدی روبرو بوده است و بر این اساس تولید کنسانتره با افزایش ۱۰ درصدی به ۶ میلیون و ۹۸۰ هزار تن و تولید گندله با افزایش ۵ درصدی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان به این مطلب هم اشاره کرد علی رغم مشکلات واحدهای معدنی نظیر قطعی برق و محدودیت های احتمالی در بارگیری و حمل تولیدات برنامه ریزی شد که با بهره‌برداری اصولی از پتانسیل‌های موجود رشد تولید مواد معدنی محقق شود.

و ی اظهار امیدواری کرد : رتبه اول کشور در بخش تولیدات سنگ آهن را داشته باشیم و در بخش اشتغال نیز تا به امروز بیش از ۴۲ هزار نفر در این معادن مشغول بکار هستند که بالاترین آمار در بخش معادن استان را داریم .

وی گفت: معادن سنگ آهن سیرجان از نظم، نظام و قاعده خاص خود برخوردارهستند و امید است که با تلاش کارگران و مهندسین این مجموعه معدنی بزرگ در کشور طرح‌های توسعه وافزایش سطح تولید محقق شود.