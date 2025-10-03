میرآباد، قطب انگور سیاه در آذربایجان غربی، نخستین جشنواره خود را با عنوان «ره‌زبه‌ر» برگزار کرد؛ جشنی که همدلی و برداشت شیرین را به همراه جاذبه‌های گردشگری این دیار به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نخستین جشنواره انگور سیاه میرآباد با عنوان «ره‌زبه‌ر، جشن برداشت و همدلی» در این شهرستان برگزار شد. این جشنواره با حضور گسترده مردم و عرضه غرفه‌های متنوع، فرصتی مناسب برای معرفی انگور سیاه ارگانیک و دیم این منطقه به شمار می‌رود.

در غرفه‌های جشنواره محصولات کشاورزی از جمله انگور، سماق و صنایع دستی محلی به نمایش گذاشته شد و بازدیدکنندگان با ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری میرآباد آشنا شدند.

میرآباد به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید انگور سیاه در آذربایجان غربی، این جشنواره را به بستری برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه تبدیل کرده است.