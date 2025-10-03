انتصاب نخستین شهردار زن خراسان رضوی در نشتیفان خواف
نخستین شهردار زن خراسان رضوی در شهر نشتیفان، از توابع شهرستان خواف منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای اسلامی شهر نشتیفان گفت: پس از انجام رایزنیهای متعدد با خانم «شهین غفاری» و جلب رضایت وی، او در نشست شورای شهر که دیروز، پنجشنبه برگزار شد، به اتفاق آرا به عنوان شهردار انتخاب و به استانداری خراسان رضوی معرفی شد.
شیرمحمد خوشگوار افزود: هم اینک حکم شهرداری خانم غفاری صادر و وی به طور رسمی به عنوان نخستین شهردار زن در خراسان رضوی و شهردار شهر نشتیفان معرفی شده است.
او تاکید کرد: شهر نشتیفان در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است و تاکنون شهرداران مختلفی در این سمت، به مردم این شهر خدمت کردهاند.
شهین غفاری با مدرک کارشناسی ارشد کسب و کار، ۲۱ سال سابقه خدمت در شهرداری تایباد را دارد و مهمترین چالش شهرداری نشتیفان را نداشتن درآمد پایدار میداند.
شهر نشتیفان با ۱۳ هزار نفر جمعیت و ۲۸۵ هکتار محدوده، در ۱۷ کیلومتری جنوب غرب شهر خواف، مرکز این شهرستان قرار دارد.