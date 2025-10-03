به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی محمدی گفت: بالگرد جمعیت هلال‌احمر لرستان عصر امروز ۱۱ مهرماه برای عملیات جست‌و‌جو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاعات ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود که در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار حادثه شد.

وی افزود:کاپیتان محسن محراب زاده، کاپیتان علی صادقی راد، مهندس ميرحسين قاضی و مهندس علی گودرزی به عنوان کادر پروازی و علی جانبزرگی، شاهین جانبزرگی، رضا جدیدی، سبحان خلیل آبادی و حمیدرضا جمالی به عنوان امدادگر از سرنشینان این بالگرد بودند.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان، در این حادثه ميرحسين قاضی خلبان بالگرد جان باخت و یک نفر هم مصدوم شد.

علی محمدی حال بقیه سرنشینان را مطلوب اعلام کرد.

وی گفت: در ابتدا ۶ تیم عملیاتی از لرستان به منطقه اعزام شد که هم اکنون این تعداد به ۱۰ تیم افزایش یافته است.