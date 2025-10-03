پخش زنده
امروز: -
۳ کردستانی به ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته کشور دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با تشخیص کادر فنی فدراسیون پارسا محمدی، سارو امین فرد و طاها ناصری سه والیبالیست کردستانی در ششمین مرحله اردوی انتخابی و آمادگی ملی پوشان حضور پیدا کردهاند.
ششمین مرحله اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی والیبال نشسته آقایان کشور جهت اعزام به مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، به میزبانی شهر خرم آباد در استان لرستان در حال برگزاری است.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی اکتبر ۲۰۲۶ در شهر ناگویا، استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد.