حدود ۱۸۰۰ تخت جدید با بهره‌برداری از طرح‌های درمانی در حال ساخت به ظرفیت درمانی آذربایجان غربی اضافه می‌شود و تعداد تخت‌های بیمارستانی استان از ۴۲۰۰ به ۷۰۰۰ تخت خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمدامین ولی‌زاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌ غربی، از اضافه‌شدن حدود ۱۸۰۰ تخت بیمارستانی جدید با تکمیل و بهره‌برداری از مراکز درمانی در حال ساخت استان خبر داد.

ولی‌زاد اعلام کرد که در شمال استان، ۱۰۰ تخت در چایپاره و ۲۰۰ تا ۲۵۰ تخت در سلماس، در جنوب استان ۳۵۰ تخت در مهاباد، ۳۵۰ تخت در میاندوآب و ۲۵۰ تخت در بوکان در دست احداث است. همچنین در ارومیه نیز ۴۵۰ تخت قابل ارتقا به ۶۰۰ تخت در حال ساخت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید کرد با احتساب تخت‌های جدید، تعداد تخت‌های بیمارستانی استان از حدود ۴۲۰۰ تا ۴۸۰۰ تخت فعلی به حدود ۷۰۰۰ تخت افزایش خواهد یافت که با جمعیت بیش از ۳ میلیون نفری استان، نسبت تخت بیمارستانی به هر هزار نفر به بیش از ۲ تخت خواهد رسید.