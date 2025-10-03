به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی گفت: روز به روز بر تعداد خودرو‌های برقی در شهر یزد افزوده می‌شود و تامین برق این خودرو‌ها تبدیل به یک نیاز شهروندی شده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌هایی که شهرداری یزد در راستای خدمات‌رسانی به مردم عزیز و رفاه شهروندان یزدی و همچنین کاهش آلودگی هوا در دستور کار قرار داده است، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مربوط به شارژ خودرو‌های برقی می‌باشد.

شهردار یزد ادامه داد: به همین منظور جلساتی را با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی که فراخوان طراحی و ساخت این ایستگاه‌ها را داده بود، برگزار کردیم و با توجه به مذاکرات انجام شده، به نتایج مثبتی هم برای ایجاد اولین ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی در یزد دست یافتیم.

محی الدینی با بیان این که این ایستگاه‌ها با امکانات و طرح‌های مدرن و با تکنولوژی روز دنیا احداث می‌شود، گفت: ان شاء الله فرایند‌های قانونی مربوط به اخذ مجوز‌ها تا دو ماه آینده انجام و بعد از اخد مجوز‌ها و بر اساس نیازسنجی، عملیات احداث این ایستگاه‌ها در چند نقطه از شهر آغاز خواهد شد.