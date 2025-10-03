هدف اصلی دشمنان از اسنپ بک تقابل مردم با نظام اسلامی
حجت الاسلام صلواتی گفت: دشمنان بدانند ملت ایران اسلامی همواره پشتیبان این انقلاب و نظام اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزارای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه شهر لیکک با اشاره به فعال سازی اسنپ بک از سوی کشورهای اروپایی به سرکردگی آمریکا گفت: هدف اصلی از فعال نمودن اسنپ بک این است که مردم را در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار دهند در حقیقت دشمن با این کار همراهی مردم را با نظام جمهوری اسلامی هدف قرار داده است. حجتالاسلام اسماعیل صلواتی افزود: سرمایه اصلی رژیم صهیونیستی و دنیای غرب برای غلبه بر ایران اسلامی و ایران امام حسین این است که مردم ایران با اسرائیل همراه شوند، اما صهیونیستها بدانند این مردم پشتیبان این انقلاب و نظام اسلامی هستند و تن به ذلت نخواهند داد. حجتالاسلام صلواتی اضافه کرد: دشمنان میخواستند با فعال نمودن اسنپ بک در ایران اختلاف ایجاد کنند تا تاب آوری و انسجام ملی را مورد هدف قرار دهند که با هوشیاری ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی این نقشه دشمنان نقش برآب شد. وی با اشاره به فرا رسیدن هفته فراجا، با تقدیر از خدمات این نهاد، مسئولیت اول نیروی انتظامی را ایجاد امنیت دانست و ادامه داد: نیروی انتظامی باید اقتدار همراه با عدالت، مروت و ترحم داشته باشد تا مقتدرانه عمل کند. صلواتی با بیان اینکه امنیت هم جانی، هم معنوی، اخلاقی و فرهنگی است گفت: برای تحقق امنیت شهروندان باید انسانهای خطاکار و متخلف احساس ناامنی کنند. وی در ادامه با اشاره به سفر آتی رئیس جمهور به استان، افزود: یکی از مناطق استان که دارای ظرفیتهای فراوان و برخوردار از معادن و نفت و ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی شهرستان محروم بهمئی است و ضروری در این سفر برای رفع مشکلات و موانع این شهرستان در این سفر چاره اندیشی شود. امام جمعه لیکک با بیان اینکه شهرستان بهمئی با این همه ظرفیتهای خدادادی بیش از ۷۰ درصد مردم این شهرستان تحت حمایت نهادهای حمایتی هستند، اضافه کرد: سقف بیکاری مسئله اصلی این شهرستان مردم است، با خدمات فراوانی که نظام جمهوری اسلامی برای این مردم داشت، اما همچنان نیازمند توجه مسئولان کشوری و دولتمردان است. حجتالاسلام صلواتی با اشاره به اینکه انتظار این است در این سفر توسعه این شهرستان توجه به زیرساختها و حل مسئله فقر و بیکاری و ایجاد امید و نشاط در بین مردم شهرستان بهمئی مورد توجه رئیس جمهور باشد ادامه داد: انتظار و مطالبه مردم این شهرستان از استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی این است که در سفر رئیس جمهور به استان، شهرستان بهمئی اولویت و مورد توجه دولتمردان باشد. وی با اشاره به اینکه محرومیتهای شهرستان بهمئی تاریخی است گفت:، اما این مردم پشتیبان و حامی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و وفادار به آرمانهای امام و ارزشها اسلامی و حامی دولت هستند و حق آنان این است که برای رونق و پیشرفت و توسعه متوازن این منطقه جبران محرومیتها و کمبودها اولویت رئیس جمهور در سفر به استان باشد. صلواتی افزود: در این سفر رئیس جمهور به استان با تصمیمات کارشناسی مسئله فقر و بیکاری را حل کنند و زمینه کار و خدمت فرزندان این شهرستان را که در استانهای همجوار با سختیهای فراوانی مشغول به خدمت هستند را در همین شهرستان فراهم کنند..