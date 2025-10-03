پدیده تهران، قهرمان لیگ کشتی آزاد نوجوانان ایران
مرحله نهایی لیگ کشتی آزاد نوجوانان ایران یادواره کشتی گیر شهید بهنام محمدی راد، امروز در سالن طالقانی شهر ری تهران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نهایی لیگ کشتی آزاد نوجوانان کشور در سال ۱۴۰۴ یادواره کشتی گیر شهید بهنام محمدی راد و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، امروز (۱۱ مهر) در سالن طالقانی شهر ری تهران برگزار شد.
نتایج مسابقات به شرح زیر است:
نیمه نهایی:
همیاری تهران ۷ – دانشگاه آزاد اسلامی ۳
پدیده تهران ۶ – مازندران ۴
رده بندی:
مازندران ۸ – دانشگاه آزاد اسلامی ۲
فینال:
پدیده تهران ۶ – همیاری تهران ۴
رده بندی تیمهای برتر به شرح زیر است:
۱- پدیده تهران ۲- همیاری تهران ۳- مازندران ۴- دانشگاه آزاد اسلامی