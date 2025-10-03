مهمانی نمایندگان استان یزد در لیگ برتر فوتبال ساحلی، یک برد و یک باخت به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم مقاومت گلساپوش یزد در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور مهمان شاهین خزر رودسر بود و میزبان خود را گلباران کرد.

این تیم موفق شد شاهین خزر را با نتیجه هفت بر دو شکست داده تا به دومین پیروزی متوالی خود دست یابد.

اما چادرملوی اردکان که همانند مقاومت گلساپوش پس از چند شکست در هفته قبل به پیروزی دست یافته بود، دست خالی از بوشهر بازگشت.

این تیم که در ورزشگاه دهکده گردشگری بوشهر مهمان پارس جنوبی بود با نتیجه پنج بر دو شکست خورد.