مسابقات دستجات آزاد کبدی ساحلی کشورمان با قهرمانی تیم مازندران الف به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار نهایی سیزدهمین دوره مسابقات دستجات آزاد کبدی ساحلی کشور، تیم مازندران الف با نتیجه ۳۴ _ ۳۳ ستارگان شیلات را شکست داد و قهرمان شد. تیمهای رعدپدافند یزد و شهرداری زهک به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.
سیزدهمین دوره مسابقات دستجات آزاد کبدی ساحلی کشور _ انتخابی بازیهای آسیایی سانیای چین، گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ۲۷ تیم به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری شهرستان سبزوار برگزار شد.