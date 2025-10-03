رئیس مجلس: شهدا وجدان بیدار جامعه هستند
قالیباف گفت: شهدا حافظه تاریخی نیستند، بلکه آنها وجدان بیدار جامعه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، محمدباقر قالیباف امروز، جمعه در اجلاسیه کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی که با حضور جمعی از مسئولان استان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران در مجتمع آیهها مشهد برگزار شد، افزود: وقتی از شهید یاد میکنیم، این به معنای پایان زندگی او نیست، شهادت معنای حیات جاودانه دارد و شهدا زندهاند و در نزد خدا روزی میخورند.
او با بیان اینکه هر چیزی که در زندگی به آن نیاز داریم، در سبک زندگی شهدا میتوان آن را پیدا کرد، افزود: شهدا بزرگترین معامله و تجارت را انجام دادند؛ آنها جانی که خدا به ایشان داده بود، دوباره به خدا برگرداندند و لیاقتشان این بود که خدا، مشتری جانشان بود.
قالیباف تصریح کرد: ما از شهدا درسها گرفتیم؛ هر کس با هر سطحی از وجدان و انصاف مدیون خانواده شهداست.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شهدا رفتند، اما ما هم باید بدانیم اکنون که زنده هستیم، هر روزی که بر ما میگذرد، تصمیماتمان، فکرمان، حرکات اعضا و جوارحمان و وقت و زمانمان را میتوانیم وقف خدا کنیم.
او اضافه کرد: این مجالس ما را به یاد این موضوع میاندازد که شهدا فقط پیروزی نظامی برای ما نداشتند.
وی ادامه داد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، مردم ایران مقابل ناتو، آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل ایستاد، فرهنگ ایرانی در این عرصه غالب شد و مقابل دشمن ایستاد، این سنت الهی است؛ اما این تنها میراث شهدا نیست، شهدا تجلی یک منطق و یک فرهنگ بودند، آنها به ما فرهنگ ایثار و گذشت را آموختند و تجلی منطق عزت بودند.
قالیباف افزود: شهدا به ما آموختند یک ایرانی شجاع هرگز پا روی عزتش نمیگذارد و در مقابل ظلم سر خم نمیکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به خانواده معظم شهدا گفت: به شما که در این اوضاع، بار فراغ همسر، پدر، فرزند، خواهر یا برادر شهید خود را تحمل میکنید میگویم، مطمئن باشید ملت خود را مدیون شما و جانفشانیهای عزیزانتان میداند.
او تصریح کرد: باور ما این است که فرهنگ شهادت متعلق به نسل خاصی، زمان خاصی و قشر خاصی نیست و در هر عصری این فرهنگ جاری و ساری است؛ همچنانکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدیم که متولدین دهه ۶۰ و ۷۰، شجاعتر از ما متولدین دهه ۳۰ و ۴۰ مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادند.
قالیباف در ادامه افزود: استان خراسان در اعزام نیرو به میدان جنگ در همه عرصهها رتبه اول کشور را داشت و عملیاتی در میدان جنگ نبود که رزمندگان خراسانی در آن حضور نداشته باشند.
این مسئول گفت: مجموع شش، هفت هزار شهید خراسان شمالی و خراسان جنوبی با ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی، چه سپاهی، چه ارتشی و چه فراجا، باعث شد منطقه خراسان بزرگ بیش از ۲۴ شهید گرانقدر تقدیم انقلاب و نظام کند.
به گفته وی، رزمندگان خراسانی در عملیات فراوانی مانند حصر آبادان، آزادسازی بستان، آزادسازی مهران، آزادسازی تنگه چزابه، عملیات رمضان، والفجر و بیت المقدس حضور داشتند و شهدای شاخصی همچون شهید نظرنژاد، شهید رستمی، شهید کاوه، شهید خادم الشریعه، شهید هاشمینژاد، شهید صیاد شیرازی، شهید کلاهدوز، شهید ساجدی، شهید رضوی، شهید فرومندی و شهید فرودی تقدیم انقلاب و نظام کردند.
رئیس قوه مقننه ادعان داشت: خراسان مهد شهادت، شجاعت، فرهنگ، ولایت و عزت است و قدرت خود را از نیروی منطق میداند.
اجلاسیه یادواره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی با شعار «ز کوی رضا پرگشودهایم»، امروز جمعه در مشهد برگزار شد.
این کنگره از دوم تا دوازدهم مهرماه امسال برگزار شد و مقدمات آن از چهار سال پیش آغاز شده بود.
در این مدت ۶۴ یادواره شهدای شهرستانی، ۹۶ یادواره شهدای اقشار، یک هزار و ۹۸۴ یادواره در سطح پایگاهها و ۵۱۲ یادواره شهدا در حوزههای مقاومت بسیج برگزار شد.
دیدار با ۲۲ هزار خانواده شهید و جانباز بالای ۷۰ درصد، اجرای ۵۰ نمایش رادیویی، ۹۰۸ مسابقه و جشنواره، توزیع ۵۰۰ هزار بسته معیشتی، چهار هزار جهیزیه، ۶۰۰ هزار نفر اردوی جهادی، ساخت و مرمت دو هزار واحد مسکونی با یاد شهدا از جمله اقدامات در این راستا بوده است.
در برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید استان از ظرفیت شاعران مختلف نیز استفاده و برخی از این اشعار در سطح شهر نیز نصب شد، همچنین ۴۰ کتاب با محوریت سبک زندگی شهدا به رشته تحریر درآمد.
خراسان رضوی تنها استان است که شش اجلاسیه ملی ویژه شهدا دارد و این یادوارهها مربوط به شهرهای مشهد، کاشمر، تربت حیدریه، سبزوار، نیشابور و قوچان است.
دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، نواختن زنگ ایثار و مقاومت، برگزاری یادواره شهدا در شهرستان ها، یادواره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، برگزاری مراسم شب شعر و بیان خاطرات دفاع مقدس و برگزاری نمایشگاه کتاب برخی از اقداماتی است که به مناسبت هفته دفاع مقدس و کنگره ۱۸ هزار شهید استان برگزار شد.