به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، محمدباقر قالیباف امروز، جمعه در اجلاسیه کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی که با حضور جمعی از مسئولان استان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران در مجتمع آیه‌ها مشهد برگزار شد، افزود: وقتی از شهید یاد می‌کنیم، این به معنای پایان زندگی او نیست، شهادت معنای حیات جاودانه دارد و شهدا زنده‌اند و در نزد خدا روزی می‌خورند.

او با بیان اینکه هر چیزی که در زندگی به آن نیاز داریم، در سبک زندگی شهدا می‌توان آن را پیدا کرد، افزود: شهدا بزرگترین معامله و تجارت را انجام دادند؛ آنها جانی که خدا به ایشان داده بود، دوباره به خدا برگرداندند و لیاقتشان این بود که خدا، مشتری جانشان بود.

قالیباف تصریح کرد: ما از شهدا درس‌ها گرفتیم؛ هر کس با هر سطحی از وجدان و انصاف مدیون خانواده شهداست.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شهدا رفتند، اما ما هم باید بدانیم اکنون که زنده هستیم، هر روزی که بر ما می‌گذرد، تصمیماتمان، فکرمان، حرکات اعضا و جوارحمان و وقت و زمانمان را می‌توانیم وقف خدا کنیم.

او اضافه کرد: این مجالس ما را به یاد این موضوع می‌اندازد که شهدا فقط پیروزی نظامی برای ما نداشتند.

وی ادامه داد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، مردم ایران مقابل ناتو، آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل ایستاد، فرهنگ ایرانی در این عرصه غالب شد و مقابل دشمن ایستاد، این سنت الهی است؛ اما این تنها میراث شهدا نیست، شهدا تجلی یک منطق و یک فرهنگ بودند، آنها به ما فرهنگ ایثار و گذشت را آموختند و تجلی منطق عزت بودند.

قالیباف افزود: شهدا به ما آموختند یک ایرانی شجاع هرگز پا روی عزتش نمی‌گذارد و در مقابل ظلم سر خم نمی‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به خانواده معظم شهدا گفت: به شما که در این اوضاع، بار فراغ همسر، پدر، فرزند، خواهر یا برادر شهید خود را تحمل می‌کنید می‌گویم، مطمئن باشید ملت خود را مدیون شما و جانفشانی‌های عزیزانتان می‌داند.

او تصریح کرد: باور ما این است که فرهنگ شهادت متعلق به نسل خاصی، زمان خاصی و قشر خاصی نیست و در هر عصری این فرهنگ جاری و ساری است؛ همچنانکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدیم که متولدین دهه ۶۰ و ۷۰، شجاع‌تر از ما متولدین دهه ۳۰ و ۴۰ مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادند.

قالیباف در ادامه افزود: استان خراسان در اعزام نیرو به میدان جنگ در همه عرصه‌ها رتبه اول کشور را داشت و عملیاتی در میدان جنگ نبود که رزمندگان خراسانی در آن حضور نداشته باشند.

این مسئول گفت: مجموع شش، هفت هزار شهید خراسان شمالی و خراسان جنوبی با ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی، چه سپاهی، چه ارتشی و چه فراجا، باعث شد منطقه خراسان بزرگ بیش از ۲۴ شهید گرانقدر تقدیم انقلاب و نظام کند.

به گفته وی، رزمندگان خراسانی در عملیات فراوانی مانند حصر آبادان، آزادسازی بستان، آزادسازی مهران، آزادسازی تنگه چزابه، عملیات رمضان، والفجر و بیت المقدس حضور داشتند و شهدای شاخصی همچون شهید نظرنژاد، شهید رستمی، شهید کاوه، شهید خادم الشریعه، شهید هاشمی‌نژاد، شهید صیاد شیرازی، شهید کلاهدوز، شهید ساجدی، شهید رضوی، شهید فرومندی و شهید فرودی تقدیم انقلاب و نظام کردند.

رئیس قوه مقننه ادعان داشت: خراسان مهد شهادت، شجاعت، فرهنگ، ولایت و عزت است و قدرت خود را از نیروی منطق می‌داند.