در پی سقوط بالگرد هلال احمر لرستان در ارتفاعات اشترانکوه ازنا، رئیس‌کل دادگستری استان، دستورات قضایی لازم را برای بررسی این حادثه صادر کرد.

ظهر امروز یازدهم مهرماه، یک کوهنورد زن در مسیر صعود به ارتفاعات اشترانکوه از همراهان خود جدا و بدون تجهیزات گرمایشی و تغذیه کافی در سرمای شدید ارتفاعات گرفتار می‌شود.

تماس اضطراری او با مرکز پاسخ‌گویی جمعیت هلال‌احمر، آغازگر اعزام فوری تیم‌های امدادونجات به این منطقه شد.

همزمان، بالگرد امدادی هلال‌احمر برای رساندن امدادگران به محل حادثه به پرواز درآمد، اما در حین عملیات، دچار حادثه شد و سقوط کرد.

این حادثه به شهادت یکی از خلبانان منجر شد، هرچند سایر اعضای تیم سالم ماندند.

در ابتدا شش تیم عملیاتی از شهرستان‌های ازنا، الیگودرز و خرم‌آباد به محل حادثه اعزام شد که در حال حاضر به ۱۰ تیم افزایش یافته است.