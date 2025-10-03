دو تیم پرسپولیس و گل گهر سیرجان در ادامه هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز (۱۱ مهر) در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوی یک - یک خاتمه یافت. این پنجمین تساوی هاشمیان در این فصل است.

در دقیقه ۵۶ مهدی تیکدری با یک حرکت پا به توپ به عمق دفاع پرسپولیس نفوذ کرد و با یک شوت دقیق دروازه نیازمند را باز کرد، اما در ادامه خطای فرزین گروسیان روی عالیشاه را کوپال ناظمی ضربه پنالتی تشخیص داد تا علی علیپور در دقیقه ۷۷ کار را برای سرخپوشان به تساوی بکشاند.

نتیجه تساوی اعتراض شدید هواداران سرخپوش نسبت به کادر فنی و هیئت مدیره پرسپولیس را به اوج رساند.

پرسپولیس با این نتیجه هشت امتیازی شد و گل‌گهر نیز با ۹ امتیاز به صدر جدول رسید.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، فرشاد احمدزاده (۵۶ - میلاد حمدی)، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، یعقوب براجعه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، محمد خدابنده‌لو (۷۰ - محمدحسین صادقی)، امید عالیشاه (۸۷- اوستون ارونوف)، تیوی بیفوما (۵۶ - محمد عمری) و علی علیپور.

ترکیب گل‌گهر سیرجان: فرزین گروسیان، امید حامدی‌فر (۷۲ - رضا اسدی)، رضا جعفری (۸۸ - سیامک نعمتی)، آرمان اکوان، نمانیا توماسوویچ، مهدی تیکدری، مجید عیدی، مسیح زاهدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر (۴۶ - علی‌اصغر عاشوری) و بایناما.

کوپال ناظمی قضاوت دیدار پرسپولیس - گل‌گهر را بر عهده داشت. او در این بازی به فرشاد احمدزاده و علی علیپور از پرسپولیس و رضا اسدی و سیامک نعمتی از گل‌گهر کارت زرد نشان داد.