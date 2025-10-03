مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: در پی سقوط بالگرد جمعیت هلال‌احمر لرستان در ارتفاعات اشترانکوه، دو نفر جان باختند و یک نفر دیگر نیز مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی محمدی گفت: بالگرد جمعیت هلال احمر لرستان عصر امروز ۱۱ مهرماه برای عملیات جست‌و‌جو و نجات یک کوهنورد مفقودشده به ارتفاعات چهار هزار متری چال‌کبود اشترانکوه ازنا اعزام شده بود که در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار سانحه شد و سقوط کرد.

وی افزود: بالگرد حامل ۹ سرنشین شامل نیرو‌های امدادی و کادر پروازی بود که خلبان و یکی دیگر از سرنشینان جان باختند و یک نفر دیگر نیز مصدوم شد.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان، در ابتدا ۶ تیم عملیاتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که به ۱۰ تیم افزایش یافت.

علی محمدی اضافه کرد: در حال حاضر، ۶ نفر از سرنشینان به همراه یک مصدوم در وضعیت باثباتی قرار دارند و نیرو‌های امداد و نجات در تلاش هستند تا آنان را از ارتفاعات اشترانکوه به پایین منتقل کنند.

حجت الاسلام شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان نیز، دستور قضایی لازم را برای بررسی علت حادثه صادر کرده است.