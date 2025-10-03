حجت الاسلام خواجه پور گفت: نیروی انتظامی نگهبان و حافظ امنیت و آرامش جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه مارگون فرارسید هفته نیروی انتظامی را گرامیداشت و گفت: شهدای فراجا با جانفشانیهای خود سنگر امنیت را برای میهن عزیزمان استحکام بخشیدند. حجت الاسلام رحم الله خواجه پور افزود: مردم قدردان خدمات شبانهروزی و تلاش بیوقفهای نیروی انتظامی در راه استقرار نظم، امنیت و آسایش هستند. حجت الاسلام خواجه پور پشتیبانی مردم را بزرگترین سرمایه و پشتوانه نیروی انتظامی دانست و گفت: از خدمات ارزنده و فداکاریهای نیروی انتظامی که در عرصههای مختلف از مقابله با جرائم تا خدمترسانی به هم وطنان در شرایط سخت (مانند سیل و زلزله) و تأمین امنیت جادهها و اماکن عمومی انجام میدهید، قدردانی میشود. وی با اشاره روز روستا و عشایر اضافه کرد: یکی از اقشاری که باید به صورت ویژه مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرند، عشایر هستند. حجت الاسلام خواجه پور ادامه داد: عشایر به فرموده حضرت امام (ره) «ذخایر انقلاب هستند» و یکی از مقولههای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیتهای عشایر است. وی با اشاره به اینکه از ظرفیتهای عشایر میتوان برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی خود اتکایی انواع و اقسام لبنیات شیر، ماست، دوغ و دام و حتی زندگی به سبک اسلامی را باید از عشایر یاد گرفت. امام جمعه مارگون تاکید کرد: اگرچه در این سنوات عشایر با مشکلات زیادی مواجه بوده و میطلبید که مسئولان به صورت ویژه به مشکلات آنها رسیدگی و حل و فصل کنند. حجت الاسلام خواجه پور حمایت و توجه ویژه مسئولان به جامعه عشایری را خواستار شد و گفت: حدود ۶۰ درصد مردم استان کهگیلویه و بویراحمد عشایر هستند و مسئولان باید به فکر توسعه سازمان امور عشایر باشند نه انحلال یا ادغام آن.
امام جمعه مارگون ادغام و انحلال سازمان امور عشایر را نادرست دانست و افزود: عشایر در همه صحنهها وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان دادند، لذا نه تنها اجازه ندهیم این انحلال و ادغام صورت پذیرد، بلکه باید این سازمان را با امکانات جدید و نیروهای انسانی بیشتری توسعه داد.